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Минобороны Беларуси объявило о приведении в боевую готовность трех военных баз

Киев • УНН

 • 14280 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министерство обороны Беларуси объявило в понедельник о приведении в полную боевую готовность трех военных баз и призыве резервистов для проведения учений, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Республики Беларусь.

Минобороны Беларуси объявило о приведении в боевую готовность трех военных баз

“В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения”, — говорится в сообщении белорусского Минобороны.

“Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, — отмечает ведомство. — Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения”.

Министерство обороны Беларуси сообщило ранее, что ряд воинских частей Вооруженных сил страны будет приведен в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе.

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