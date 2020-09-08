У Грузії розпочалися масштабні військові навчання за участю військ НАТО

У навчаннях запланована участь 2,8 тисячі військовослужбовців із Грузії, США, Франції, Великобританії та Польщі, передає інформагенція AFP.

У міністерстві оборони Грузії повідомили, що метою навчань є "поліпшення готовності і сумісності між силами Грузії, США і країн-партнерів", а також внесок у "збереження стабільного і безпечного середовища в регіоні Чорного моря". "Навчання орієнтовані на оборонні операції", - заявили у грузинському оборонному відомстві, цитує DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таран у Румунії обговорив залучення НАТО до вирішення безпекових питань у Чорноморському регіоні

Прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Гахарія, своєю чергою, назвав ці військові навчання "найважливішою складовою" зусиль Грузії з метою вступу до Організації Північноатлантичного договору. Під час офіційної церемонії відкриття навчань очільник грузинського уряду також наголосив, що самі маневри є "гарантією миру в нашій країні", а не спрямовані проти когось, цитує AFP.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони Білорусі оголосило про приведення у бойову готовність трьох військових баз

Навчання Noble Partner проводять у Грузії вп'яте. Перші навчання відбулися в Грузії в 2015 році, тоді в них взяли участь грузинські й американські військові. У 2016 році до навчань приєдналася Великобританія, а потім і низка інших країн НАТО і партнерів Північноатлантичного альянсу.

Грузія вже брала активну участь у міжнародних миротворчих місіях у Косово, Іраку і Центральноафриканській Республіці, а також у місії НАТО в Афганістані, нагадує AFP. Ще на саміті НАТО в квітні 2008 року для Грузії було відкрито перспективу членства в Альянсі.