В Грузии оппозиция требует ввести визовый режим для граждан рф и беларуси

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"Соответствующие структуры не контролируют и не могут контролировать граждан, въехавших на нашу территорию из страны-оккупанта, страна не защищена перед вызовами и существующими опасностями, которые критически увеличились на фоне вторжения россии в Украину и боевых действий", – говорится в заявлении партии.

Детали

В "Лело для Грузии" считают, что сейчас поток приезжих из россии "драматически вырос", и этот процесс не контролируется правительством, что может в будущем вызвать проблемы. Поэтому партия требует "ужесточения визового режима с российской федерацией".

Относительно беларуси, добавляют в "Лело", эта страна также имеет отношение к ведению россией боевых действий в Украине.

Партия предлагает ввести 30-дневные визы для граждан россии и беларуси. При этом визы должны выдаваться прямо на границе или онлайн. Для тех, кто хочет остаться в Грузии более чем на 30 дней, визы должны выдаваться "в соответствии с процедурами, составленными в соответствии с передовой практикой ЕС".

Добавим

Сейчас россиянам и белорусам не требуется виза для въезда в Грузию. Согласно данным, которые приводит NewsGeorgia, с марта по июнь 2022 года количество граждан россии, въехавших в Грузию, увеличилось на 355% по сравнению с прошлым годом – до 299 094 человек.

Ранее

В Украине визовый режим с россией начал действовать с 1 июля. За месяц его действия около 80 россиян обратились за визами для въезда в Украину.