За місяць близько 80 росіян звернулися за візами для в'їзду в Україну – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. За місяць дії візового режиму з рф близько 80 росіян подали документи на отримання візи для в'їзду в Україну. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко, передає УНН.
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"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян рф подали інформацію для отримання візи. Однак жоден з них не отримав ще візи, власне перетнути кордон за умови наявності візи ніхто з них не міг", – розповів Демченко.
Додамо
За словами Демченка, українські фахівці ретельно перевіряють росіян, які хочуть в'їхати в Україну. Тепер ця процедура довша, ніж на пунктах пропуску на кордоні.
Нагадаємо
З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.
Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію встановлені відповідно до правил оформлення віз. Цим питанням займається МЗС.
Зазначені вимоги встановлюють форму візової анкети, а також процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз.
Віза можуть бути транзитною, короткостроковою та довгостроковою.
Як зазначав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.