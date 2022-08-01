За месяц около 80 россиян обратились за визами для въезда в Украину – ГПСУ

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"По имеющейся у меня информации, около 80 граждан рф подали информацию для получения визы. Однако ни один из них не получил еще визы, собственно пересечь границу при наличии визы никто из них не мог", – рассказал Демченко.

Добавим

По словам Демченко, украинские специалисты тщательно проверяют россиян, желающих въехать в Украину. Теперь эта процедура длиннее, чем на пунктах пропуска на границе.

Напомним

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет Министров одобрил 17 июня.

Требования к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию установлены в соответствии с правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.

Указанные требования устанавливают форму визовой анкеты, а также процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.

Виза может быть транзитной, краткосрочной и долгосрочной.

Как отмечал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.