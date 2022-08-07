У Грузії опозиція вимагає ввести візовий режим для громадян рф та білорусі

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"Відповідні структури не контролюють і не можуть контролювати громадян, які в'їхали на нашу територію з країни-окупанта, країна не захищена перед тими викликами та існуючими небезпеками, які критично збільшилися на тлі вторгнення росії в Україну та бойових дій", - йдеться в заяві партії.

Деталі

У "Лело для Грузії" вважають, що нині потік приїжджих із росії "драматично зріс", і цей процес не контролюється урядом, що може в майбутньому викликати проблеми. Тому партія вимагає "посилення візового режиму з російською федерацією".

Щодо білорусі, додають у "Лело", ця країна також причетна до ведення росією бойових дій в Україні.

Партія пропонує запровадити 30-денні візи для громадян рф та білорусі. При цьому візи повинні видаватися прямо на кордоні та/або онлайн. Для тих, хто хоче залишитися в Грузії більше ніж на 30 днів, візи мають видаватися "відповідно до процедур, складених згідно з передовою практикою ЄС".

Додамо

Наразі росіянам та білорусам не потрібна віза для в'їзду в Грузію. Згідно з даними, які наводить NewsGeorgia, з березня по червень 2022 року кількість громадян рф, які в'їхали до Грузії, збільшилася на 355% у порівнянні з минулим роком - до 299 094 осіб.

Раніше

В Україні візовий режим з росією почав діяти з 1 липня. За місяць його дії близько 80 росіян звернулися за візами для в'їзду в Україну.