В Грузии напали на жену Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В грузинском городе Зугдиди накануне произошло нападение на жену бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандру Рулофс. Об этом сообщает "Грузия Online", передаёт УНН.
Рулофс является кандидатом в мэры Зугдиди от оппозиции. Сообщается, что нападение произошло, когда Рулофс давала интервью телекомпании "Одиши".
По информации портала, в это время провокаторы начали выкрикивать оскорбления в адрес Рулофс и съемочной группы, а также "нанесли им физическое оскорбление" и погнались за фотографом.
"Пришли с очень грубыми оскорблениями, по-грузински, по-мегрельски. Не дали нам поработать. У нас тут были небольшие съемки. Перешли на драку. Погнались за нашим журналистом, фотографом. Затем мы попросили охрану вызвать полицию, но никто не появился. Пришли только что, когда они уже ушли", - заявила бывшая первая леди Грузии.
По словам начальника зугдидской полиции Ираклия Пацация, уже начато изучение вопроса и в случае выявления преступления начнется следствие.
Как сообщал УНН, ранее президент России Владимир Путин посоветовал тогда еще лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили гражданство Украины.