У Грузії напали на дружину Саакашвілі

Рулофс є кандидатом в мери Зугдіді від опозиції. Повідомляється, що напад стався, коли Рулофс давала інтерв'ю телекомпанії "Одіші".

За інформацією порталу, у цей час провокатори почали викрикувати образи на адресу Рулофс і знімальної групи, а також "завдали їм фізичної образи" і погналися за фотографом.

"Прийшли з дуже грубими образами, по-грузинськи, по-мегрельськи. Не дали нам попрацювати. У нас тут були невеликі зйомки. Перейшли на бійку. Погналися за нашим журналістом, фотографом. Потім ми попросили охорону викликати поліцію, але ніхто не з'явився. Прийшли щойно, коли вони вже пішли", - заявила колишня перша леді Грузії.

За словами начальника поліції Зугдіді Іраклія Пацація, вже розпочато вивчення питання і у разі виявлення злочину почнеться слідство.

Як повідомляв УНН, раніше президент Росії Володимир Путін порадив тоді ще лідеру президентських перегонів Володимиру Зеленському повернути Саакашвілі громадянство України.