В декабре Киевская городская таможня перечислила в госбюджет рекордные 3,9 млрд. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В декабре этого года Киевской городской таможней ГФС в Государственный бюджет Украины перечислено рекордные 3,9 млрд.грн. налогов и сборов, уплаченных субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях с товарами. Об этом на странице в Facebook сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
"В декабре этого года Киевской городской таможней ГФС в Государственный бюджет Украины перечислено рекордные для столичной таможни 3,9 млрд. грн налогов и сборов, уплаченных субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операциях с товарами. Это превысило показатель декабря 2015 году на 600 млн грн или 17,9% ", - говорится в сообщении.
Кроме того, столичные таможенники на этой неделе зарегистрировали еще один рекорд - ежедневные поступления в бюджет составили 325 млн грн, при их среднем уровне в течение года на уровне около 150 млн грн ".
По словам и.о. руководителя Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, такой рост произошел благодаря значительному оживлению внешнеэкономической деятельности в декабре 2016 года.
"По статистическим данным столичной таможни, увеличение произошло как по весовым показателям товаров, так и по их стоимости. Например, количество товаров, импортируемые в течение месяца увеличилась с 164 тыс тонн (в декабре 2015 года) до 189 тыс тонн (в декабре 2016 года). Похожая тенденция наблюдается и по таможенной стоимости ввозимых товаров, как в гривне, так и в долларах США. Так, в декабре 2015 года было ввезено товаров на общую сумму 557 млн долларов США, а уже в декабря 2016 года стоимость импортируемых товаров составила 679 млн долларов США ", - сообщил Сергей Тупальский.
Как передал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформирование таможни позволило перевыполнить ежемесячно план поступления налоговых платежей на 1,5-2 млрд гривен .