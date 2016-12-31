У грудні Київська міська митниця перерахувала до держбюджету рекордні 3,9 млрд грн

“У грудні цього року Київською міською митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано рекордні для столичної митниці 3,9 млрд грн податків і зборів, сплачених суб‘єктами господарювання при експортно-імпортних операціях з товарами. Це перевищило показник грудня 2015 року на 600 млн грн або 17,9%”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, столичні митники на цьому тижні зареєстрували ще один рекорд — щоденні надходження до бюджету сягнули 325 млн грн, при їх середньому рівні впродовж року на рівні близько 150 млн грн“.

За словами в.о. керівника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський, таке зростання відбулося завдяки значному пожвавленню зовнішньоекономічної діяльності у грудні 2016 року.

“За статистичними даними столичної митниці, збільшення відбулося як по ваговим показникам товарів, так і по їх вартості. Для прикладу, кількість товарів, що імпортувались впродовж місяця збільшилась з 164 тис тонн (у грудні 2015 року) до 189 тис тонн (у грудні 2016 року). Схожа тенденція спостерігається і по митній вартості ввезених товарів, як у гривні, так і в доларах США. Так, у грудні 2015 року було ввезено товарів на загальну суму 557 млн доларів США, а вже в грудні 2016 року вартість імпортованих товарів склала 679 млн доларів США”, — повідомив Сергій Тупальський.

Як передав УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що реформування митниці дозволило перевиконати щомісяця план надходження податкових платежів на 1,5-2 млрд гривень.