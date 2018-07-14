В Греции одобрили выдачу российского хакера Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Греческий суд одобрил запрос Франции о выдаче подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого также разыскивают США и сама Россия, Москва пригрозила ответными мерами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Так, суд в городе Салоники решил 13 июля выдать именно Франции подозреваемого в мошенничестве с биткойнами 38-летнего Александра Винника, которого арестовали в Греции в прошлом году по ордеру, выданному США.
Во Франции Винника обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег, членстве в преступной организации и вымогательстве.
После решения суда в России пригрозили неуточненными мерами. Вспомнив о "недружественном" решении Афин несколько дней назад выдворить нескольких российских дипломатов и запретить въезд нескольким другим, в МИД России заявили, что решением в отношении Винника "греческие власти продолжают ухудшать ситуацию" в двусторонних отношениях. "Очевидно, что такие действия не могут игнорироваться российской стороной", - говорится в заявлении.
Ранее Верховный суд Греции уже одобрил выдачу Винника в США - там его обвиняют в отмывании миллиардов долларов благодаря использованию биткойнов. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции, изучив все три запроса об экстрадиции - из Франции, США и России.
Сам Винник отвергает все обвинения в незаконных действиях. Он остается под стражей в Греции, пока не будет окончательного решения о его экстрадиции.
Напомним, в киберполиции заявили, что Россия готовит масштабную атаку против Украины.