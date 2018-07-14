У Греції схвалили видачу російського хакера Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Грецький суд схвалив запит Франції про видачу підозрюваного у кіберзлочинах росіянина, якого також розшукують США і сама Росія, Москва пригрозила заходами у відповідь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Так, суд у місті Салоніки вирішив 13 липня видати саме Франції підозрюваного в шахрайствах із біткойнами 38-річного Олександра Винника, якого арештували у Греції минулого року за ордером, виданим США.
У Франції Винника звинувачують у кіберзлочинах, відмиванні грошей, членстві у злочинній організації і вимаганні.
Після рішення суду в Росії пригрозили неуточненими заходами у відповідь. Згадавши про "недружнє" рішення Афін кілька днів тому видворити кількох російських дипломатів і заборонити в’їзд кільком іншим, у МЗС Росії заявили, що рішенням щодо Винника "грецька влада продовжує погіршувати ситуацію" у двосторонніх відносинах. "Очевидно, що такі дії не можуть ігноруватися російською стороною", – йдеться в заяві.
Раніше Верховний суд Греції вже схвалив видачу Винника до США – там його звинувачують у відмиванні мільярдів доларів завдяки використанню біткойнів. Остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Греції, вивчивши всі три запити про екстрадицію – з Франції, США і Росії.
Сам Винник відкидає всі звинувачення в незаконних діях. Він залишається під вартою у Греції, доки не буде остаточного рішення про його екстрадицію.
Нагадаємо, у кіберполіції заявили, що Росія готує масштабну атаку проти України.