В Греции разбился военный вертолет, погибли четыре человека

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35118 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152827 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114993 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112049 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103955 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152683 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Греции разбился военный вертолет, погибли четыре человека

В Греции разбился военный вертолет, погибли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 8952 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Военный вертолет разбился на северо-востоке Греции, четверо военнослужащих погибли, один госпитализирован, передает УНН со ссылкой на "Еkathimerini".

Инцидент произошел в среду, к северу от города Елассона, около 450 километров к юго-западу от Афин. Утром вертолет сухопутных сил UH-1H, на борту которого были пять человек, выполнял запланированный полет.

Как сообщается, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела четырех военнослужащих, все они опознаны. Ранения получила женщина-военнослужащий, она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Кроме этого отмечается, что после вылета самолета с ним была потеряна связь. На место происшествия вылетели руководство Генштаба сухопутных сил и ведет расследование причин аварии.

Как сообщал УНН, пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона.

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