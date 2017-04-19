В Греции разбился военный вертолет, погибли четыре человека

Инцидент произошел в среду, к северу от города Елассона, около 450 километров к юго-западу от Афин. Утром вертолет сухопутных сил UH-1H, на борту которого были пять человек, выполнял запланированный полет.

Как сообщается, что в ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела четырех военнослужащих, все они опознаны. Ранения получила женщина-военнослужащий, она госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Кроме этого отмечается, что после вылета самолета с ним была потеряна связь. На место происшествия вылетели руководство Генштаба сухопутных сил и ведет расследование причин аварии.

Как сообщал УНН, пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона.