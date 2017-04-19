У Греції розбився військовий вертоліт, загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Військовий вертоліт розбився на північному сході Греції, четверо військовослужбовців загинули, один госпіталізований, передає УНН з посиланням на “Еkathimerini”.
Інцидент стався в середу, на північ від міста Елассона, близько 450 кілометрів на північний захід від Афін. Вранці вертоліт сухопутних сил UH-1H, на борту якого були п’ять чоловік, виконував запланований політ.
Як повідомляється, що в ході пошуково-рятувальної операції знайдено тіла чотирьох військовослужбовців, всі вони впізнані. Поранення отримала жінка-військовослужбовець, вона госпіталізована, її життю нічого не загрожує.
Крім цього зазначається, що після вильоту літака з ним було втрачено зв’язок. На місце події вилетіло керівництво Генштабу сухопутних сил та веде розслідування причин аварії.
Як повідомляв УНН, п’ятеро людей загинули в результаті падіння малого літака на супермаркет недалеко від столиці Португалії Лісабона.