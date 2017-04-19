У Греції розбився військовий вертоліт, загинули чотири людини

Інцидент стався в середу, на північ від міста Елассона, близько 450 кілометрів на північний захід від Афін. Вранці вертоліт сухопутних сил UH-1H, на борту якого були п’ять чоловік, виконував запланований політ.

Як повідомляється, що в ході пошуково-рятувальної операції знайдено тіла чотирьох військовослужбовців, всі вони впізнані. Поранення отримала жінка-військовослужбовець, вона госпіталізована, її життю нічого не загрожує.

Крім цього зазначається, що після вильоту літака з ним було втрачено зв’язок. На місце події вилетіло керівництво Генштабу сухопутних сил та веде розслідування причин аварії.

Як повідомляв УНН, п’ятеро людей загинули в результаті падіння малого літака на супермаркет недалеко від столиці Португалії Лісабона.