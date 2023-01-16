В Афинах проходят похороны последнего короля Греции

Детали

Десятки членов европейской королевской семьи и сотни греков собрались в понедельник в Афинах на похороны последнего короля Греции Константина II, который умер на прошлой неделе в возрасте 82 лет.

Королевские особы из Великобритании, Дании, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Норвегии и Испании прилетели на службу. Правительство Греции представляет вице-президент Панагиотис Пикрамменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

С рассвета понедельника по меньшей мере 2000 человек, согласно данным государственного телеканала ERT, стояли в очереди возле афинского столичного собора, чтобы отдать дань уважения.

Богослужение, которое возглавил архиепископ Иероним, глава Православной церкви Греции, началось после обеда, на котором присутствовали почти 200 человек.

После службы кортеж должен был отправиться в королевское имение Татои, где бывшего короля Константина отвезут в его последнюю резиденцию и похоронят рядом с могилами его предков. Автоколонну с гробом будут постоянно контролировать мотоциклисты и патрульные, а также вертолет, который будет передавать изображение в оперативный центр греческой полиции.

После того, как монарха похоронят, семья приготовит для высокопоставленных гостей трапезу в отеле "Великобритания", как принято в Греции, из морепродуктов.

Похороны последнего греческого короля Константина II состоятся в понедельник, и ожидается, что на службу в Афины спустится множество европейских королевских особ,https://t.co/RqQs8ESdX8 pic.twitter.com/YWg9nWThl5

Ранее

11 января в возрасте 82 лет умер последний король Греции Константин, который выиграл золотую олимпийскую медаль, прежде чем в 1960-х годах в качестве короля был вовлечен в политику своей страны и провел десятилетия в изгнании.