В Афінах проходить похорон останнього короля Греції

Десятки членів європейської королівської сім’ї та сотні греків зібралися в понеділок в Афінах на похорон останнього короля Греції Костянтина II, який помер минулого тижня у віці 82 років.

Королівські особи з Великої Британії, Данії, Люксембургу, Монако, Нідерландів, Норвегії та Іспанії прилетіли на службу. Уряд Греції представляє віцепрезидент Панагіотіс Пікрамменос та міністр культури і спорту Ліна Мендоні.

Зі світанку понеділка щонайменше 2000 людей, згідно з даними державного телеканалу ERT, стояли в черзі біля афінського столичного собору, щоб віддати шану.

Богослужіння, яке очолив архієпископ Ієронім, глава Православної церкви Греції, розпочалося після обіду, на якому були присутні майже 200 осіб.

Після служби кортеж мав вирушити до королівського маєтку Татої, де колишнього короля Костянтина відвезуть до його останньої резиденції та поховають поряд з могилами його предків. Автоколону з труною постійно контролюватимуть мотоциклісти та патрульні, а також вертоліт, який передаватиме зображення до оперативного центру грецької поліції.

Після того, як монарха поховають, сім'я приготує для високопоставлених гостей трапезу в готелі "Велика Британія", як заведено в Греції, з морепродуктів.

11 січня у віці 82 років помер останній король Греції Костянтин, який виграв золоту олімпійську медаль, перш ніж у 1960-х роках як король був залучений до політики своєї країни та провів десятиліття у вигнанні.