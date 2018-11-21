В ГПУ не знают, когда будет завершено последнее дело о преступлениях против Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины не могут назвать сроков, когда будет завершены дела и наказан последний виновный в преступлениях против активистов Майдана в 2013-2014 годах. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время мы фактически перешли экватор и движемся к завершению расследования... Мы сделали все, что могли, чтобы виновные были установлены и понесли наказание. Но никто по всем 4700 преступлениям вам не скажет сроков завершения. Можно говорить об отдельных преступлениях. Но мы будем все делать, чтобы точка была поставлена и поставлена в суде конкретным приговором", - сказал Горбатюк.
По его словам, "работа по раскрытию таких преступлений - это работа всего государства, а не отдельного подразделения, потерпевших, адвокатов".
Он также отметил, что завершению расследования уголовных производств в отношении активистов Майдана мешает ряд факторов.
"Какие должны быть получены показания, когда подчиненный видит, что руководитель продолжает находиться на должности в МВД или Национальной гвардии?.. У нас есть экспертизы, назначенные в 2015-16 годах, и до сих пор не выполнены. Почему судебно-медицинские эксперты практически не получают государственного финансирования на технику? Например, Киевское бюро экспертиз получило лишь в последнее время 1 прибор - хроматограф и то благодаря вмешательству семей Небесной сотни", - привел Горбатюк пример среди других.
Как сообщал УНН, на сегодня по делу о преступлениях против активистов Майдана, совершенных в 2013-2014 годах, признаны виновными и вынесены приговоры 52 лицам, 9 из них осуждены к лишению свободы.