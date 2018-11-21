У ГПУ не знають, коли буде завершена остання справа щодо злочинів проти Майдану

"На теперішній час ми фактично перейшли екватор і рухаємося до завершення розслідування… Ми зробили все, що могли, щоб винні були встановлені і понесли покарання. Але ніхто по всіх 4700 злочинах вам не скаже строків завершення. Можна говорити про окремі злочини. Але ми будемо все робити, щоб крапка була поставлена і поставлена у суді конкретним вироком", - сказав Горбатюк.

За його словами, "робота по розкриттю таких злочинів – це робота всієї держави, а не окремого підрозділу, потерпілих, адвокатів".

Він також зауважив, що завершенню розслідування кримінальних проваджень щодо активістів Майдану заважає низка факторів.

"Які мають бути отримані покази, коли підлеглий бачить, що керівник продовжує перебувати на посаді у МВС чи Національній гвардії?.. У нас є експертизи, призначені у 2015-16 роках, і до сих пір не виконані. Чому судово-медичні експерти практично не отримують державного фінансування на техніку? Наприклад, Київське бюро експертиз отримало лише останнім часом 1 прилад – хроматограф і то завдяки втручанню родин Небесної сотні", - навів Горбатюк приклад серед інших.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі щодо злочинів проти активістів Майдану, скоєних у 2013-2014 роках, визнано винними і винесено вироки 52 особам, 9 з них засуджені до позбавлення волі.