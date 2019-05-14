В ГПУ до сих пор не получили письменные ответы Сытника на вопросы следователей

"Пока нет такой информации. На вчерашний день еще не было", - сказал Лысенко на вопрос, передал директор НАБУ Артем Сытник письменные ответы на вопросы, которые ставились во время допроса 10 мая.

Напомним, Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос на 10 мая.



По данным ГПУ, Артема Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.



Как сообщал УНН, допрос Сытника по сути не состоялся . По словам представителя ГПУ Андрея Лысенко, он выслушал только вопрос и сказал, что будет готовить письменные ответы.