У ГПУ досі не отримали письмові відповіді Ситника на питання слідчих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Генеральна прокуратура України ще не отримала від директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника письмові відповіді на запитання, які йому ставили слідчі під час допиту 10 травня. Про це журналісту УНН повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
"Поки немає такої інформації. На вчорашній день ще не було", - відповів Лисенко на запитання, чи передав директор НАБУ Артем Ситник письмові відповіді на запитання, які ставилися під час допиту 10 травня.
Нагадаємо, Генпрокуратура викликала директора НАБУ Артема Ситника на допит на 10 травня.
За даними ГПУ, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.
Як повідомляв УНН, допит Ситника по суті не відбувся. За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, він вислухав тільки запитання і сказав, що буде готувати письмові відповіді.