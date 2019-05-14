У ГПУ досі не отримали письмові відповіді Ситника на питання слідчих

"Поки немає такої інформації. На вчорашній день ще не було", - відповів Лисенко на запитання, чи передав директор НАБУ Артем Ситник письмові відповіді на запитання, які ставилися під час допиту 10 травня.

Нагадаємо, Генпрокуратура викликала директора НАБУ Артема Ситника на допит на 10 травня.



За даними ГПУ, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень) КК України.



Як повідомляв УНН, допит Ситника по суті не відбувся. За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, він вислухав тільки запитання і сказав, що буде готувати письмові відповіді.