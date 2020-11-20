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В госпитале МВС находится 30 пациентов с тяжелым течением COVID-19 - главврач

В госпитале МВС находится 30 пациентов с тяжелым течением COVID-19 - главврач

Киев  •  УНН

 • 14217 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В госпитале МВС Киевской области находится 30 пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые требуют кислородной и комплексной терапии. Об этом сказал главврач госпиталя МВС Киевской области Юрий Сак в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.

“То, что я вижу по своему госпиталю - мы видим, действительно, рост отяжелевших случаев. И неизбежно растет летальность. Что мы видим за последние 2-3 недели: по своему госпиталю могу сказать, что за последние 2-3 недели произошел рост, скажем, поступления пациентов с осложненными формами. Сейчас, на сегодняшний день, принято решение - легкие формы мы наблюдаем дистанционно, это формы, которые не имеют серьезных последствий для здоровья, не имеют осложнений, допустим, в виде пневмонии... На сегодняшний день у меня в госпитале находится 30 тяжелых пациентов, которые требуют кислородной терапии, которые требуют комплексной терапии, и мы видим, что каждый день рост поступивших пациентов, динамика только увеличивается”, - сказал Юрий Сак.

Он отметил, что чтобы разорвать цепочку передачи болезни - нужен локдаун или ограничительные меры.

“Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию, и скажет “нет, минуточку, давайте поговорим о том, что мы угробим экономику и государству будет очень тяжело”. Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры. Более жесткие. И карантин выходного дня - к сожалению, то, что мы наблюдали в Италии весной, тот карантин, который был там, на сегодняшний день, карантин выходного дня - это даже не карантин. Это просто какие-то ограничения в работе каких-то (заведений - ред.)”, - добавил главврач.

По его словам, мобильные госпитали и разворачивание коечного фонда в Италии было сделано весной.

Напомним, в Украине уже 598 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 14 575.

Также напомним, за сутки COVID-19 подтвердили у еще 315 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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