У госпіталі МВС перебувають 30 пацієнтів з важким перебігом COVID-19 - головлікар

"Те, що я бачу по своєму госпіталю - ми бачимо, дійсно, зростання ускладнених випадків. І неминуче зростає летальність. Що ми бачимо за останні 2-3 тижні: по своєму госпіталю можу сказати, що за останні 2-3 тижні відбулося зростання, скажімо, надходження пацієнтів з ускладненими формами. Зараз, на сьогодні, прийнято рішення - легкі форми ми спостерігаємо дистанційно, це форми, які не мають серйозних наслідків для здоров'я, не мають ускладнень, припустимо, у вигляді пневмонії ... На сьогодні, у мене в госпіталі перебуває 30 важких пацієнтів, які вимагають кисневої терапії, які потребують комплексної терапії, і ми бачимо, що кожен день зростання кількості пацієнтів, динаміка тільки збільшується", - сказав Юрій Сак.

Він зазначив, що для того, щоб розірвати ланцюжок передачі хвороби - потрібен локдаун або обмежувальні заходи.

"Так, це боляче для економіки. Будь-який економіст зараз вступить зі мною, як з лікарем, в дискусію, і скаже: "Ні, хвилиночку, давайте поговоримо про те, що ми угробимо економіку і державі буде дуже важко". Але на сьогодні, якщо ми говоримо про життя людей, то дійсно потрібно застосовувати більш рішучі заходи. Більш жорсткі. І карантин вихідного дня - на жаль, те, що ми спостерігали в Італії навесні, той карантин, який був там, на сьогодні, карантин вихідного дня - це навіть не карантин. Це просто якісь обмеження в роботі якихось (закладів - ред.)", - додав головний лікар.

За його словами, мобільні госпіталі та розгортання ліжкового фонду в Італії було зроблено навесні.

Нагадаємо, в Україні вже 598 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 14 575.

Також нагадаємо, за добу COVID-19 підтвердили у ще 315 правоохоронців.