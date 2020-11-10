В Google назвали топ-туристических объектов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) предоставила информацию про топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре ГАРТ, передает УНН.
Так, первой пятеркой запросов среди природных парков и заповедных зон стали:
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- бакота,
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- Розовое озеро (Лемурийское),
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- Тустань,
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- Синевир,
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- Голубые озера (Черниговщина).
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Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил:
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- Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове,
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- зоопарк в Киеве,
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- аквапарк в Заливе,
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- аквапарк в Одессе,
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- Х-Park в Киеве.
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Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали:
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- Аркадий (Одесса),
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- Железный порт,
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- Черноморск,
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- Кирилловку,
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- Коблево.
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В свою очередь, среди горных туристических объектов популярными стали направления:
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- Буковель,
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- Драгобрат,
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- вершину,
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- Яремче,
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- Карпаты в целом.
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“Спасибо каждому, кто в этом сезоне поставил #МандруйУкраїною и поделился в соцсетях любимыми туристическими локациями в Украине. Вместе мы узнаем родную страну и открываем ее не только для себя, но и для всего мира”, — резюмировали в ГАРТ.
Ранее Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон.