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Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Київ • УНН

 • 62701 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон за поширенням COVID-19, до першого, зокрема, потрапила і Польща, яка вже кілька днів оновлює антирекорди щодо приросту хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ та Держтуризму.

"Оновлено список країн “червоної” та “зеленої” зон станом на 23 жовтня. До червоної зони, зокрема, потрапили Польща, Грузія, Хорватія", - йдеться у повідомленні ДАРТ.

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Там нагадали, що після повернення з країн “червоної зони” українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку “Дій вдома”. Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн “червоної” зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Детальніше у таблиці Міністерства охорони здоров’я:

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