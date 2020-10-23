Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19, в первый, в частности, попала и Польша, которая уже несколько дней обновляет антирекорды по приросту больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава и Гостуризма.
"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 23 октября. В красную зону, в частности, попали Польша, Грузия, Хорватия", - говорится в сообщении ГАРТ.
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Там напомнили, что по возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Подробнее в таблице Министерства здравоохранения: