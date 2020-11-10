У Google назвали топ-туристичних об’єктів України

Так, першою п’ятіркою запитів серед природних парків та заповідних зон стали:



Бакота,



Рожеве озеро (Лемурійське),



Тустань,



Синевир,



Блакитні озера (Чернігівщина).



Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав:



Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові,



зоопарк у Києві,



аквапарк у Затоці,



аквапарк у Одесі,



Х-Park у Києві.



Збираючись на море та пляжі, відпочиваючі найбільше шукали:



Аркадію (Одеса),



Залізний порт,



Чорноморськ,



Кирилівку,



Коблево.



Своєю чергою, серед гірських туристичних об’єктів популярними стали напрями:



Буковель,



Драгобрат,



Верховину,



Яремче



Карпати загалом.



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"Дякуємо кожному, хто цього сезону поставив #МандруйУкраїною та поділився у соцмережах улюбленими туристичними локаціями в Україні. Разом ми пізнаємо рідну країну та відкриваємо її не лише для себе, а й для всього світу", - резюмували у ДАРТ.

Раніше Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон.