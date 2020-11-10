У Google назвали топ-туристичних об’єктів України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) надала інформацію про Топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року. Про це повідомили у пресцентрі ДАРТ, передає УНН.
Так, першою п’ятіркою запитів серед природних парків та заповідних зон стали:
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- Бакота,
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- Рожеве озеро (Лемурійське),
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- Тустань,
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- Синевир,
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- Блакитні озера (Чернігівщина).
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Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав:
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- Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові,
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- зоопарк у Києві,
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- аквапарк у Затоці,
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- аквапарк у Одесі,
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- Х-Park у Києві.
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Збираючись на море та пляжі, відпочиваючі найбільше шукали:
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- Аркадію (Одеса),
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- Залізний порт,
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- Чорноморськ,
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- Кирилівку,
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- Коблево.
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Своєю чергою, серед гірських туристичних об’єктів популярними стали напрями:
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- Буковель,
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- Драгобрат,
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- Верховину,
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- Яремче
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- Карпати загалом.
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"Дякуємо кожному, хто цього сезону поставив #МандруйУкраїною та поділився у соцмережах улюбленими туристичними локаціями в Україні. Разом ми пізнаємо рідну країну та відкриваємо її не лише для себе, а й для всього світу", - резюмували у ДАРТ.
Раніше Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон.