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У Google назвали топ-туристичних об’єктів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) надала інформацію про Топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2020 року. Про це повідомили у пресцентрі ДАРТ, передає УНН.

Так, першою п’ятіркою запитів серед природних парків та заповідних зон стали:

  • Бакота,
  • Рожеве озеро (Лемурійське),
  • Тустань,
  • Синевир,
  • Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість отримав:

  • Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові,
  • зоопарк у Києві,
  • аквапарк у Затоці,
  • аквапарк у Одесі,
  • Х-Park у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочиваючі найбільше шукали:

  • Аркадію (Одеса),
  • Залізний порт,
  • Чорноморськ,
  • Кирилівку,
  • Коблево.

Своєю чергою, серед гірських туристичних об’єктів популярними стали напрями:

  • Буковель,
  • Драгобрат,
  • Верховину,
  • Яремче 
  • Карпати загалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Google скорегував пошук щодо подорожей через коронавірус

"Дякуємо кожному, хто цього сезону поставив #МандруйУкраїною та поділився у соцмережах улюбленими туристичними локаціями в Україні. Разом ми пізнаємо рідну країну та відкриваємо її не лише для себе, а й для всього світу", - резюмували у ДАРТ.

Раніше Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон.

Українські Національні Новини

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