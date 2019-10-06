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В Гонконге полиция выпустила слезоточивый газ по демонстрантам, начались столкновения

Киев • УНН

 • 9624 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В воскресенье полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ против участников акций протеста, после того как десятки тысяч людей вновь вышли на улицы, бросив вызов запрету на ношение масок, передает УНН со ссылкой на AFP.

В Гонконге полиция выпустила слезоточивый газ по демонстрантам, начались столкновения

Так, между правоохранителями и демонстрантами вспыхнули столкновения, когда полиция применила слезоточивый газ к участникам протестов, перекрывшим дороги и возводившим баррикады как минимум в трех разных местах.

В последние дни демонстранты организовали несанкционированные митинги по всему городу после того, как лидер Гонконга запретила ношение масок на лице во время протестов.

Как сообщал УНН, в результате ночных в ночь на субботу беспорядков в Гонконге пострадал 31 человек.

Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

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