Понад 30 людей постраждали внаслідок масових заворушень у Гонконгу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Внаслідок нічних заворушень у Гонконгу постраждала 31 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Під час акцій протесту в п'ятницю постраждала 31 особа, двоє з яких серйозно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час заворушень постраждав 14-річний хлопець. Він отримав вогнепальне поранення, проте зараз його стан стабільний.
У п'ятницю ввечері Гонконг знову охопили масові заворушення після рішення глави адміністрації Керрі Лам ввести заборону на маски, які часто носять учасники протестних акцій. Унаслідок цього протестувальники заблокували дороги та урядові об’єкти, спалили китайський прапор та кидали в правоохоронців пляшки із запальною сумішшю.
Сьогодні вранці, не визнавши заборони, кілька сотень людей знов вийшли на вулиці міста в масках.
Зараз у Гонконгу закрито низку культурних установ, банків, багато торгових центрів та магазинів. На невизначений термін призупинено роботу всіх ліній метрополітену після спроби підпалу станції.
У виданні також повідомляють, що значна кількість протестів запланована на ці вихідні.
Нагадаємо, влада Гонконгу ввела заборону на носіння масок під час демонстрацій і публічних заходів.