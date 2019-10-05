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Более 30 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Гонконге

Киев • УНН

 • 12073 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вследствие ночных беспорядков в Гонконге пострадал 31 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Более 30 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Гонконге

"Во время акций протеста в пятницу пострадал 31 человек, двое из которых серьезно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время беспорядков пострадал 14-летний парень. Он получил огнестрельное ранение, однако сейчас его состояние стабильное.

В пятницу вечером Гонконг вновь охватили массовые беспорядки после решения главы администрации Керри Лам ввести запрет на маски, которые часто носят участники протестных акций. В результате протестующие заблокировали дороги и правительственные объекты, сожгли китайский флаг и бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью.

Сегодня утром, не признав запрета, несколько сотен людей вновь вышли на улицы города в масках.

Сейчас в Гонконге закрыты ряд культурных учреждений, банков, много торговых центров и магазинов. На неопределенный срок приостановлена работа всех линий метрополитена после попытки поджога станции.

В издании также сообщают, что значительное количество протестов запланировано на эти выходные.

Напомним, власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий.

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