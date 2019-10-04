У Гонконзі офіційно заборонили носіння масок для учасників протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Влада Гонконгу ввела заборону на носіння масок під час демонстрацій і публічних заходів. Про прийняття відповідного указу заявила в п’ятницю глава місцевої адміністрації Керрі Лам на прес-конференції, пише УНН з посиланням на South China Morning Post.
“Не можна допустити ескалації насильства, і ми шукаємо способи їй запобігти”, — заявила Керрі Лам, слова якої наводить газета South China Morning Post. Нововведення вступить в силу в опівночі з п’ятниці на суботу. Воно покликане знизити загострення громадських заворушень в мегаполісі, які тривають вже майже чотири місяці.
Розпорядження було прийнято без погодження з законодавчою радою в рамках спеціального закону про заходи при надзвичайному стані, який був розроблений ще в англійські колоніальні часи в 1922 році. Він наділяє главу адміністрації Гонконгу повноваженнями приймати будь-які заходи на свій розсуд у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу суспільству. Передбачається, що порушення заборони може спричинити за собою тюремне ув’язнення терміном до одного року і штраф в розмірі 25 тисяч гонконзьких доларів (3,2 тисячі доларів США).
Як писав УНН, у автономній адміністративній одиниці Гонконг продовжилися одні з найбільших заворушень та сутичок у день річниці утворення Китайської Народної Республіки, у мегаполісі було паралізовано рух та частково припинена робота метрополітену.