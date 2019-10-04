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В Гонконге официально запретили ношение масок для участников протестов

Киев • УНН

 • 9929 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. О принятии соответствующего указа заявила в пятницу глава местной администрация Кэрри Лам на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на South China Morning Post.

В Гонконге официально запретили ношение масок для участников протестов

“Нельзя допустить эскалации насилия, и мы ищем способы ее предотвратить”, — заявила Кэрри Лам, слова которой приводит газета South China Morning Post. Нововведение вступит в силу в полночь с пятницы на субботу. Оно призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются уже почти четыре месяца.

Распоряжение было принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Предполагается, что нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).

Как писал УНН, в автономной административной единицы Гонконг продолжились одни из самых больших беспорядков и столкновений в день годовщины образования Китайской Народной Республики, в мегаполисе было парализовано движение и частично приостановлена работа метрополитена.

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