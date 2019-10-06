У Гонконзі поліція випустила сльозогінний газ по демонстрантах, почалися зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У неділю поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ проти учасників акцій протесту, після того як десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці, кинувши виклик забороні на носіння масок, передає УНН з посиланням на AFP.
Так, між правоохоронцями та демонстрантами спалахнули сутички, коли поліція застосувала сльозогінний газ до учасників протестів, які перекрили дороги і зводили барикади як мінімум в трьох різних місцях.
В останні дні демонстранти організували несанкціоновані мітинги по всьому місту після того, як лідер Гонконгу заборонила носіння масок на обличчі під час протестів.
Як повідомляв УНН, внаслідок нічних у ніч на суботу заворушень в Гонконзі постраждала 31 людина.
Протести в Гонконзі, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже декілька місяців. Жителі виходили на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в деякі дні в акціях брали участь більше мільйона чоловік. Це були найбільші протести в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.