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У Гонконзі поліція випустила сльозогінний газ по демонстрантах, почалися зіткнення

Київ • УНН

 • 9624 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У неділю поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ проти учасників акцій протесту, після того як десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці, кинувши виклик забороні на носіння масок, передає УНН з посиланням на AFP.

У Гонконзі поліція випустила сльозогінний газ по демонстрантах, почалися зіткнення

Так, між правоохоронцями та демонстрантами спалахнули сутички, коли поліція застосувала сльозогінний газ до учасників протестів, які перекрили дороги і зводили барикади як мінімум в трьох різних місцях.

В останні дні демонстранти організували несанкціоновані мітинги по всьому місту після того, як лідер Гонконгу заборонила носіння масок на обличчі під час протестів.

Як повідомляв УНН, внаслідок нічних у ніч на суботу заворушень в Гонконзі постраждала 31 людина.

Протести в Гонконзі, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже декілька місяців. Жителі виходили на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в деякі дні в акціях брали участь більше мільйона чоловік. Це були найбільші протести в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

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