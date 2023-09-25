В глубоком тылу у армии рф в Луганской области сообщают о "прилетах" по вражеским складам боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) в Луганской области фиксируют "прилеты" по вражеским складам боеприпасов на заводе "Юность", сообщил журналист Денис Казанский, обнародовав видео, пишет УНН.
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"В оккупированном Краснодоне (Сорокино), находящемся в глубоком тылу у армии рф, прилеты по складам боеприпасов на заводе «Юность». Весь город сотрясается от взрывов. Происходит детонация б/к. Объявлена эвакуация школ", - написал Казанский в Telegram.
Также он обнародовал видео с подписью "фейерверк на складе боеприпасов в Краснодоне".
"Горящий склад российского б/к, в Краснодоне видно со всех уголков города. Сообщается, что половина завода «Юность» уничтожена взрывами. К заводу едут скорые", - отметил Казанский.
Напомним
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