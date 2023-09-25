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У глибокому тилу в армії рф на Луганщині повідомляють про "прильоти" по ворожих складах боєприпасів

У глибокому тилу в армії рф на Луганщині повідомляють про "прильоти" по ворожих складах боєприпасів

Київ • УНН

 • 200949 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) у Луганській області фіксують "прильоти" по ворожих складах боєприпасів на заводі "Юність", повідомив журналіст Денис Казанський, оприлюднивши відео, пише УНН.

Цитата

"В окупованому Краснодоні (Сорокине), що знаходиться в глибокому тилу в армії рф, прильоти по складах боєприпасів на заводі «Юність». Все місто стрясається від вибухів. Відбувається детонація б/к. Оголошено евакуацію шкіл", - написав Казанський у Telegram.

Також він оприлюднив відео з підписом "феєрверк на складі боєприпасів у Краснодоні". 

"Склад російського б/к, що горить, у Краснодоні видно з усіх куточків міста. Повідомляється, що половину заводу «Юність» знищено вибухами. До заводу їдуть швидкі", - зазначив Казанський.

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