У глибокому тилу в армії рф на Луганщині повідомляють про "прильоти" по ворожих складах боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) у Луганській області фіксують "прильоти" по ворожих складах боєприпасів на заводі "Юність", повідомив журналіст Денис Казанський, оприлюднивши відео, пише УНН.
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"В окупованому Краснодоні (Сорокине), що знаходиться в глибокому тилу в армії рф, прильоти по складах боєприпасів на заводі «Юність». Все місто стрясається від вибухів. Відбувається детонація б/к. Оголошено евакуацію шкіл", - написав Казанський у Telegram.
Також він оприлюднив відео з підписом "феєрверк на складі боєприпасів у Краснодоні".
"Склад російського б/к, що горить, у Краснодоні видно з усіх куточків міста. Повідомляється, що половину заводу «Юність» знищено вибухами. До заводу їдуть швидкі", - зазначив Казанський.
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