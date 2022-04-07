В Генштабе ВСУ заявили, что весеннего призыва не будет: почему

Детали



По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие воинские формирования.

В частности, в связи с военной агрессией российской федерации и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "О всеобщей мобилизации" в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других воинских формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет.