В ФСБ РФ заявили о задержании шести членов "ИГ", планировавших теракты в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Федеральная служба безопасности Российской Федерации прекратила в Москве деятельность ячейки международной террористической организации "Исламское государство", участники которой планировали резонансные теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"...На территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство", - сообщили в ЦОС ФСБ.
Силовики отметили, что руководство террористической ячейки осуществлялось эмиссарами в Сирийской Арабской Республике - выходцами из Центрально-азиатского региона.
"Задержанные лица планировали совершить резонансные теракты в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных обысков изъято автоматическое огнестрельное оружие, обнаруженные средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства", - сообщили в ФСБ.
В спецслужбе отметили, что очаг поддерживался "за счет целевых переводов из-за рубежа и при помощи совершение тяжких общеуголовных преступлений".
Кроме того, "членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам".
Как сообщал УНН, пограничники задержали в международном аэропорту "Борисполь" иностранца, который оказался боевиком террористической организации "Исламское государство".