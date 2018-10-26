У ФСБ РФ заявили про затримання шести членів "ІД", які планували теракти в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Федеральна служба безпеки Російської Федерації припинила в Москві діяльність осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", учасники якої планували резонансні теракти. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"... На території Московського регіону припинено протиправну діяльність шести членів організованого, глибоко законспірованого осередку міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", - повідомили в ЦГЗ ФСБ.
Силовики зазначили, що керівництво терористичного осередку здійснювалося емісарами в Сирійській Арабській Республіці - вихідцями з Центрально-азіатського регіону.
"Затриманими особами планувалося вчинення резонансних терактів в Москві із застосуванням як вогнепальної зброї, так і саморобних вибухових пристроїв. В ході проведених обшуків вилучено автоматичну вогнепальну зброю, виявлені засоби комунікації зі звітами про підготовку терористичних актів, схема виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також грошові кошти", - повідомили в ФСБ.
У спецслужбі зазначили, що осередок підтримувався "за рахунок цільових переказів з-за кордону і за допомогою здійснення тяжких загальнокримінальних злочинів".
Крім того, "членами групи застосовувалися підвищені заходи конспірації, спрямовані на протидію правоохоронним органам".
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали у міжнародному аеропорту “Бориспіль” іноземця, який виявився бойовиком терористичної організації “Ісламська держава”.