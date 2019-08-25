Во Франции задержали 68 человек в протестах против G7
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Французские правоохранители задержали по меньшей мере 68 человек, участвовавших в акции протеста на фоне проведения саммита G7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или хранении предметов, которые могут быть использованы как оружие.
Напомним, полиция выпустила в субботу в городе Байонна слезоточивый газ и водометы в толпу протестующих. В ходе столкновений никто не пострадал.