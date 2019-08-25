Во Франции задержали 68 человек в протестах против G7

Задержанных обвиняют в метании снарядов, сокрытии лица или хранении предметов, которые могут быть использованы как оружие.

Напомним, полиция выпустила в субботу в городе Байонна слезоточивый газ и водометы в толпу протестующих. В ходе столкновений никто не пострадал.