У Франції затримали 68 осіб на протестах проти G7
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Французькі правоохоронці затримали щонайменше 68 осіб, які брали участь в акції протесту на тлі проведення саміту G7. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Затриманих звинувачують у метанні снарядів, приховуванні особи або зберіганні предметів, які можуть бути використані як зброя.
Нагадаємо, поліція випустила в суботу в місті Байонн сльозогінний газ і водомети у натовп протестувальників. У ході сутичок ніхто не постраждав.