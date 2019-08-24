У Франції поліція застосувала водомети на мітингу проти саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У французькому Байонні поліція застосувала водомети для розгону ходи супротивників саміту G7 ("Великої сімки"), який проходить в Біарріце. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Twitter префектури поліції.
Люди кидали снаряди в поліцію. У той же час поліцейські використовували засоби для стримування натовпу.
"Люди, що зібралися в маленькому Байонні, кидали снаряди в поліцію. Після виклику поліція і жандарми ненадовго використовували колективні засоби захисту для стримування переповнення", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в результаті сутичок ніхто не постраждав.
За інформацією газети Le Monde, поліція чотири рази застосувала водомети. Повідомляється, що в ході беруть участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і кілька десятків "жовтих жилетах" - всього близько 15 тисяч людей.
Нагадаємо, e Франції у муніципалітеті Юррюнь, за 20 кілометрів від Біарріца, напередодні саміту "Великої сімки" (G7) у ніч на суботу, 24 серпня, відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту.