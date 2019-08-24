У Франції відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Франції у муніципалітеті Юррюнь, за 20 кілометрів від Біарріца, напередодні саміту "Великої сімки" (G7) у ніч на суботу, 24 серпня, відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У результаті сутичок чотири поліцейські отримали легкі поранення, затримано десятки демонстрантів.
Як зазначає видання, активісти розбили табір на території муніципалітету, 23 серпня вони спробували блокувати ділянку дороги, а пізніше перекрили шлях до табору та звели невеликі барикади.
Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі.
У сам Біарріц демонстрантів не пускають, він охороняється, проте навколо курортного міста розбито вже кілька таборів активістів - вдень 24 серпня планується велика акція проти саміту "Великої сімки".
Французький уряд направив у регіон близько 13 тисяч працівників поліції для придушення можливих заворушень під час саміту.
Нагадаємо, у Франції 24 серпня розпочинається саміт G7.