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У Франції відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту G7

У Франції відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Франції у муніципалітеті Юррюнь, за 20 кілометрів від Біарріца, напередодні саміту "Великої сімки" (G7) у ніч на суботу, 24 серпня, відбулися сутички протестувальників з поліцією проти саміту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

У результаті сутичок чотири поліцейські отримали легкі поранення, затримано десятки демонстрантів.

Як зазначає видання, активісти розбили табір на території муніципалітету, 23 серпня вони спробували блокувати ділянку дороги, а пізніше перекрили шлях до табору та звели невеликі барикади.

Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі.

У сам Біарріц демонстрантів не пускають, він охороняється, проте навколо курортного міста розбито вже кілька таборів активістів - вдень 24 серпня планується велика акція проти саміту "Великої сімки".

Французький уряд направив у регіон близько 13 тисяч працівників поліції для придушення можливих заворушень під час саміту.

Нагадаємо, у Франції 24 серпня розпочинається саміт G7.

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