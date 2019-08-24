Во Франции произошли столкновения протестующих с полицией против саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Франции в муниципалитете Юррюнь, в 20 км от Биаррица, накануне саммита "Большой семерки" (G7) в ночь на субботу, 24 августа, состоялись столкновения протестующих с полицией против саммита. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В результате столкновений четыре полицейские получили легкие ранения, задержаны десятки демонстрантов.
Как отмечает издание, активисты разбили лагерь на территории муниципалитета, 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позже перекрыли путь в лагерь и построили небольшие баррикады.
Полиция применила против протестующих резиновые пули.
В сам Биарриц демонстрантов не пускают, он охраняется, однако вокруг курортного города разбиты уже несколько лагерей активистов - днем 24 августа планируется большая акция против саммита "Большой семерки".
Французское правительство направило в регион около 13 000 сотрудников полиции для подавления возможных беспорядков во время саммита.
Напомним, во Франции 24 августа начинается саммит G7.