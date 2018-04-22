Во Франции с острова Мон-Сен-Мишель эвакуировали туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Французская полиция в воскресенье эвакуировала посетителей с острова Мон-Сен-Мишель, который является популярным туристическим направлением. Местные СМИ сообщают, что инцидент вызвал мужчина, который высказывал угрозы в сторону сил безопасности, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Французская полиция сообщает о масштабной операции по розыску подозрительного мужчины на Мон-Сен-Мишель. Операцию начали после сообщения одного из гидов туристического автобуса о мужчине, который во время поездки выкрикивал угрозы в адрес полиции и жандармов.
"Я собираюсь убить копа", - кричал человек.
После этого он вышел из автобуса. Его перемещения определенное время фиксировали камеры наблюдения в туристических местах, но потом он исчез из поля зрения.
Полиция решила эвакуировать туристов из деревни у подножия аббатства Мон-Сен-Мишель, аббатство также закрыли.
Местных жителей полиция попросила оставаться дома.
Напомним, в прошлом месяце на юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека.