У Франції з острова Мон-Сен-Мішель евакуювали туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Французська поліція у неділю евакуювала відвідувачів з острова Мон-Сен-Мішель, який являється популярним туристичним напрямом. Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент спричинив чоловік, який висловлював погрози в бік сил безпеки, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
Французька поліція повідомляє про масштабну операцію з розшуку підозрілого чоловіка на Мон-Сен-Мішель. Операцію почали після повідомлення одного з гідів туристичного автобуса про чоловіка, який під час поїздки вигукував погрози на адресу поліції і жандармів.
"Я збираюся вбити копа", - кричав чоловік.
Після цього він вийшов з автобуса. Його переміщення певний час фіксували камери спостереження у туристичних місцях, але потім він зник з поля зору.
Поліція вирішила евакуювати туристів з села біля підніжжя абатства Мон-Сен-Мішель, саме абатство закрили.
Місцевих жителів поліція попросила лишатися вдома.
Нагадаємо, минулого місяця на півдні Франції невідомий чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Super U, після чого взяв заручників. В результаті нападу загинули три людини.