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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38350 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107573 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97242 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106866 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117991 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147424 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Во Франции прошли массовые акции против насилия над женщинами

Во Франции прошли массовые акции против насилия над женщинами

Киев  •  УНН

 • 10365 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу, 23 ноября, в Париже и других французских городах прошли массовые демонстрации против насилия над женщинами. По данным организации Occurence, занимающийся подсчетом участников акций, в Париже в демонстрации участвовали 49 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Международное французское радио" и Радио Свобода.

Акции прошли по инициативе движения Nous toutes ("Мы все", в женском роде). Их поддержали десятки ассоциаций, профсоюзов и политических партий, а также знаменитости, среди которых актрисы Мюрьель Робен, Летиция Каста и Жюли Гайе.

Активисты надеются повлиять на правительство, чтобы власти усилили противодействие сексизму, сексуальному и домашнему насилию, жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети.

Напомним, более 100 тыс. украинцев в этом году сообщили о домашнем насилии.

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