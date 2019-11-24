Во Франции прошли массовые акции против насилия над женщинами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В субботу, 23 ноября, в Париже и других французских городах прошли массовые демонстрации против насилия над женщинами. По данным организации Occurence, занимающийся подсчетом участников акций, в Париже в демонстрации участвовали 49 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Международное французское радио" и Радио Свобода.
Акции прошли по инициативе движения Nous toutes ("Мы все", в женском роде). Их поддержали десятки ассоциаций, профсоюзов и политических партий, а также знаменитости, среди которых актрисы Мюрьель Робен, Летиция Каста и Жюли Гайе.
Активисты надеются повлиять на правительство, чтобы власти усилили противодействие сексизму, сексуальному и домашнему насилию, жертвами которого чаще всего становятся женщины и дети.
Напомним, более 100 тыс. украинцев в этом году сообщили о домашнем насилии.