У Франції відбулися масові акції проти насильства над жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У суботу, 23 листопада, в Парижі та інших французьких містах відбулися масові демонстрації проти насильства над жінками. За даними організації Occurence, що займається підрахунком учасників акцій, в Парижі в демонстрації брали участь 49 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Міжнародне французьке радіо" і Радіо Свобода.
Акції відбулися з ініціативи руху Nous toutes ("Ми всі", в жіночому роді). Їх підтримали десятки асоціацій, профспілок і політичних партій, а також знаменитості, серед яких актриси Мюрьель Робен, Летиція Каста і Жюлі Гайє.
Активісти сподіваються вплинути на уряд, щоб влада посилила протидію сексизму, сексуальному і домашнє насильство, жертвами якого найчастіше стають жінки та діти.
Нагадаємо, понад 100 тис. українців цього року повідомили про домашнє насильство.