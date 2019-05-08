Во Франции в школу зачислили 15 баранов и овец
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В начальной школе французской коммуны Кретс-ан-Белльдон (департамент Изер) внесли в список учеников 15 баранов и овец, сообщает газета Le Parisien, передает УНН.
Как отмечается, этой школе грозило сокращение классов: с 11 до 10 из-за уменьшения количества учеников (с 266 до 261).
Родители учеников выступили против закрытия класса, аргументировав это тем, что с уменьшением количества классов возрастет среднее количество учеников в каждом из них, что скажется на качестве образования.
Поэтому, утром 7 мая родители вышли к двери школы с плакатами "Мы не бараны", "Управлять школой - не стадом". В то же время туда подошел местный пастух со стадом из 65 овец и баранов.
Мэр города Жан-Луи Маре встал на сторону протеста и официально показал внесения животных в школьные списки. Чтобы все соответствовало правилам, пастух даже предоставил свидетельства о рождении 15 членов стада.
О том, ждут ли мэра города какие-либо последствия за принятое решение, пока не сообщается.
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