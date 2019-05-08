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У Франції у школу зарахували 15 баранів і овець

У Франції у школу зарахували 15 баранів і овець

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У початковій школі французької комуни Кретс-ан-Белльдон (департамент Ізер) внесли до списку учнів 15 баранів і овець, повідомляє газета Le Parisien, передає УНН.

Як зазначається, цій школі загрожувало скорочення класів: з 11 до 10 через зменшення кількості учнів (з 266 до 261).

Батьки учнів виступили проти закриття класу, аргументувавши це тим, що зі зменшенням кількості класів зросте середня кількість учнів у кожному з них, що позначиться на якості освіти.

Відтак, вранці 7 травня батьки вийшли до дверей школи з плакатами "Ми не барани", "Управляти школою — не отарою". Водночас туди підійшов місцевий пастух з отарою з 65 овець і баранів.

Мер міста Жан-Луї Маре встав на сторону протесту й офіційно засвідчив внесення тварин у шкільні списки. Щоб все відповідало правилам, пастух навіть надав свідоцтва про народження 15 членів стада.

Про те, чи чекають мера міста якісь наслідки за прийняте рішення, поки не повідомляється.

Як повідомляв УНН, у Філіппіни хотіли завезти з Польщі понад 750 тарантулів.

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