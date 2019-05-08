У Франції у школу зарахували 15 баранів і овець
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У початковій школі французької комуни Кретс-ан-Белльдон (департамент Ізер) внесли до списку учнів 15 баранів і овець, повідомляє газета Le Parisien, передає УНН.
Як зазначається, цій школі загрожувало скорочення класів: з 11 до 10 через зменшення кількості учнів (з 266 до 261).
Батьки учнів виступили проти закриття класу, аргументувавши це тим, що зі зменшенням кількості класів зросте середня кількість учнів у кожному з них, що позначиться на якості освіти.
Відтак, вранці 7 травня батьки вийшли до дверей школи з плакатами "Ми не барани", "Управляти школою — не отарою". Водночас туди підійшов місцевий пастух з отарою з 65 овець і баранів.
Мер міста Жан-Луї Маре встав на сторону протесту й офіційно засвідчив внесення тварин у шкільні списки. Щоб все відповідало правилам, пастух навіть надав свідоцтва про народження 15 членів стада.
Про те, чи чекають мера міста якісь наслідки за прийняте рішення, поки не повідомляється.
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