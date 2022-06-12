Во Франции сегодня первый тур выборов парламента: чем рискует Макрон

Детали

После выборов президента французских граждан снова ожидают на участках 12 (первый тур) и 19 июня (второй тур) для голосования на парламентских выборах. В два тура они должны избрать 577 депутатов Национального собрания, нижней палаты парламента, играющей ключевую роль в принятии законов. Парламентское большинство также определяет состав правительства во главе с премьер-министром.

Для президента Франции результаты парламентских выборов имеют решающее значение: он приобретает всю полноту власти только в том случае, если его партия имеет большинство в Нацсобрании. Иначе главе государства приходится назначать премьера и правительство из состава оппозиционного ему парламентского большинства. Ситуации "сосуществования" президента и правительства из разных партий возникали дважды в истории Пятой Республики, правда, уже в отдаленном прошлом. Однако риск повторения ситуации "сосуществования", заложенный в самой конструкции политической системы, остается и в этом году о нем во Франции говорят совершенно серьезно.

Соперники: партии и блоки на выборах парламента

Главными соперниками на нынешних парламентских выборах во Франции называют блок сторонников Макрона и единый фронт левых партий. "Макронисты" надеются сохранить правящее большинство еще на пять лет. Желательно большинство абсолютное — не менее 289 депутатов.

Для левых, которым удалось создать предвыборный альянс впервые с 1997 года, задача максимум — вырвать власть у блока Макрона, вынудив президента сосуществовать с оппозиционным ему правительством. Задача минимум — стать первой оппозиционной силой в Нацсобрании в противовес "макронистам".

Крайне правые Марин Ле Пен рассчитывают радикально нарастить свое представительство в парламенте — до десятков депутатов (против нынешних семи). Задача минимум — получить право сформировать собственную фракцию, для чего необходимо минимум 15 депутатов.

Угроза исторически низкой явки

В настоящее время в списках избирателей во Франции — более 47,8 миллионов граждан. Явка на парламентских выборах традиционно ниже, чем на президентских выборах. Общая тенденция последних лет – снижение активности избирателей на всех уровнях.

В апреле Эммануэля Макрона переизбрали на второй президентский срок при исторически низкой явке: 73,7% в первом туре и 72% — во втором. В 2017 году явка на выборах президента составила 77,8 и 74,5%. В прошлом главу французского государства выбирали, как правило, около 80 процентов граждан.

На выборах парламента социологи прогнозируют рекордно низкую явку в первом туре — от 44 до 48 процентов.

Предыдущий рекорд неявки избирателей был зафиксирован пять лет назад.