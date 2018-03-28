Во Франции прощаются с офицером, который обменял себя на заложников во время теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Во Франции прощаются с подполковником Арно Бельтрамом, который обменял себя на заложников, захваченных в результате теракта, передает УНН со ссылкой на Еlysее.
Так, подполковник Бельтрам, который 23 марта согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений.
В результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.
Как сообщал УНН, террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.